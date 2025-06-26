Песков высказался о переговорах с США

Песков: Москва заинтересована в усилиях США по содействию переговорам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия позитивно оценивает любые конструктивные шаги
Россия позитивно оценивает любые конструктивные шаги Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва заинтересована в том, чтобы американские партнеры продолжали свои усилия, направленные на содействие переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам», — рассказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Россия позитивно оценивает любые конструктивные шаги, которые могут привести к деэскалации напряженности и поиску дипломатических решений. Песков также напомнил, что в настоящее время Россия сосредоточена на реализации гуманитарных договоренностей, достигнутых во время второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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Москва заинтересована в том, чтобы американские партнеры продолжали свои усилия, направленные на содействие переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам», — рассказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Россия позитивно оценивает любые конструктивные шаги, которые могут привести к деэскалации напряженности и поиску дипломатических решений. Песков также напомнил, что в настоящее время Россия сосредоточена на реализации гуманитарных договоренностей, достигнутых во время второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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