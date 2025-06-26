Песков высказался о переговорах с США

Москва заинтересована в том, чтобы американские партнеры продолжали свои усилия, направленные на содействие переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам», — рассказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Россия позитивно оценивает любые конструктивные шаги, которые могут привести к деэскалации напряженности и поиску дипломатических решений. Песков также напомнил, что в настоящее время Россия сосредоточена на реализации гуманитарных договоренностей, достигнутых во время второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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