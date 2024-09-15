В посольстве РФ заявили, что часть туристов попала в больницу после ДТП в Египте

15 сентября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Часть туристов, получившие травмы в результате ДТП в Египте, получили необходимую медпомощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Туристы, в том числе граждане России, которые пострадали в ДТП с автобусом в Египте, были госпитализированы с травмами различной тяжести. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщает посольство страны в РФ. «Туристы из РФ получили в ДТП в Египте травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медпомощь, некоторые доставлены в больницы Суэца», — сообщило посольство в своем telegram-канале. Ситуация находится на особом контроле. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, туристы могли приобрести экскурсию у «уличного» агентства. Вечером 14 сентября на трассе Суэц — Каир в Египте произошло ДТП с туристическим автобусом, из-за которого пострадал 21 россиянин и более 20 граждан других стран. Ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию взял на контроль губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли. Причины ДТП пока неизвестны. По одной из версий, инцидент случился из-за разрыва шины во время движения автобуса. Кроме того, рассматривается версия, что водитель мог потерять управление из-за превышения скорости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристы, в том числе граждане России, которые пострадали в ДТП с автобусом в Египте, были госпитализированы с травмами различной тяжести. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщает посольство страны в РФ. «Туристы из РФ получили в ДТП в Египте травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медпомощь, некоторые доставлены в больницы Суэца», — сообщило посольство в своем telegram-канале. Ситуация находится на особом контроле. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, туристы могли приобрести экскурсию у «уличного» агентства. Вечером 14 сентября на трассе Суэц — Каир в Египте произошло ДТП с туристическим автобусом, из-за которого пострадал 21 россиянин и более 20 граждан других стран. Ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию взял на контроль губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли. Причины ДТП пока неизвестны. По одной из версий, инцидент случился из-за разрыва шины во время движения автобуса. Кроме того, рассматривается версия, что водитель мог потерять управление из-за превышения скорости.