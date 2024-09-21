21 сентября 2024
20 сентября 2024

В тюменском селе загорелся жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 117 квадратных метров
Площадь пожара составила 117 квадратных метров Фото:

В селе Лариха Тюменской области вечером 21 сентября произошел пожар на улице Северной. Противопожарная служба региона в соцсети сообщает, что огнем охвачен дом, баня и хозпостройка.

«Пожар в Ишимском районе 21 сентября в 20:33. Место происшествия: село Лариха, улица Северная. Огнем были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и баня», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 117 квадратных метров. Информация о пострадавших и точная причина возгорания не уточняется.

Огонь повредил дом, баню и хозпостройку
Огонь повредил дом, баню и хозпостройку
Фото:

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В селе Лариха Тюменской области вечером 21 сентября произошел пожар на улице Северной. Противопожарная служба региона в соцсети сообщает, что огнем охвачен дом, баня и хозпостройка. «Пожар в Ишимском районе 21 сентября в 20:33. Место происшествия: село Лариха, улица Северная. Огнем были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и баня», — сообщается в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 117 квадратных метров. Информация о пострадавших и точная причина возгорания не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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