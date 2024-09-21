Площадь пожара составила 117 квадратных метров
В селе Лариха Тюменской области вечером 21 сентября произошел пожар на улице Северной. Противопожарная служба региона в соцсети сообщает, что огнем охвачен дом, баня и хозпостройка.
«Пожар в Ишимском районе 21 сентября в 20:33. Место происшествия: село Лариха, улица Северная. Огнем были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и баня», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 117 квадратных метров. Информация о пострадавших и точная причина возгорания не уточняется.
Огонь повредил дом, баню и хозпостройку
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