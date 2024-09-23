В Тюмени взлетели цены на аренду квартир

В Тюмени на 30% выросла стоимость аренды квартир

Аренда квартир выросла на 30% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени выросла стоимость аренды квартир. Об этом URA.RU рассказал риелтор Эдуард Казарян. По его словам, рост составил около 30%.

«Из-за высокой ипотеки горожане отказываются от покупки квартиры и вынуждены снимать жилье. Резкий спрос вызвал повышение стоимости аренды. По моим наблюдениям, цена выросла на 30%», — сообщил Эдуард Казарян.

Средняя стоимость аренды квартир в Тюмени — 30 000 рублей. Среди предпочтений горожан — меблированное жилье в районах с развитой инфраструктурой.