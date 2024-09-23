23 сентября 2024

В Тюмени взлетели цены на аренду квартир

В Тюмени на 30% выросла стоимость аренды квартир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖК Amundsen. Екатеринбург, зеркало, коридор, квартира, трюмо
Аренда квартир выросла на 30% Фото:

В Тюмени выросла стоимость аренды квартир. Об этом URA.RU рассказал риелтор Эдуард Казарян. По его словам, рост составил около 30%.

«Из-за высокой ипотеки горожане отказываются от покупки квартиры и вынуждены снимать жилье. Резкий спрос вызвал повышение стоимости аренды. По моим наблюдениям, цена выросла на 30%», — сообщил Эдуард Казарян.

Средняя стоимость аренды квартир в Тюмени — 30 000 рублей. Среди предпочтений горожан — меблированное жилье в районах с развитой инфраструктурой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выросла стоимость аренды квартир. Об этом URA.RU рассказал риелтор Эдуард Казарян. По его словам, рост составил около 30%. «Из-за высокой ипотеки горожане отказываются от покупки квартиры и вынуждены снимать жилье. Резкий спрос вызвал повышение стоимости аренды. По моим наблюдениям, цена выросла на 30%», — сообщил Эдуард Казарян. Средняя стоимость аренды квартир в Тюмени — 30 000 рублей. Среди предпочтений горожан — меблированное жилье в районах с развитой инфраструктурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...