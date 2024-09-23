23 сентября 2024

Житель ХМАО убил друга магнитофоном и скинул тело в Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство произошло в 2001 году
Убийство произошло в 2001 году Фото:

В Нижневартовске осудят местного жителя за убийство друга кассетным магнитофоном. По мнению следователей, мужчина, чтобы избавиться от тела, скинул его в реку Обь. Происшествие случилось еще в 2001 году, но дело раскрыли только сейчас и направили в суд.

«В одной из квартир дома по улице Менделеева в городе Нижневартовск 22-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 29-летним знакомым, нанес тому множественные удары руками и кассетным магнитофоном в область головы и других частей тела. От полученных травм последний скончался. Испугавшись ответственности за совершенное преступление, мужчина избавился от тела погибшего, сбросив его в реку Обь», — говорится в telegram-канале окружного Следственного комитета.

Дело оставалось не раскрытым более 20 лет, но следователям удалось найти свидетеля происшествия. Сам подсудимый также признался в убийстве.

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В Нижневартовске осудят местного жителя за убийство друга кассетным магнитофоном. По мнению следователей, мужчина, чтобы избавиться от тела, скинул его в реку Обь. Происшествие случилось еще в 2001 году, но дело раскрыли только сейчас и направили в суд. «В одной из квартир дома по улице Менделеева в городе Нижневартовск 22-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 29-летним знакомым, нанес тому множественные удары руками и кассетным магнитофоном в область головы и других частей тела. От полученных травм последний скончался. Испугавшись ответственности за совершенное преступление, мужчина избавился от тела погибшего, сбросив его в реку Обь», — говорится в telegram-канале окружного Следственного комитета. Дело оставалось не раскрытым более 20 лет, но следователям удалось найти свидетеля происшествия. Сам подсудимый также признался в убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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