Житель ХМАО убил друга магнитофоном и скинул тело в Обь

В Нижневартовске осудят местного жителя за убийство друга кассетным магнитофоном. По мнению следователей, мужчина, чтобы избавиться от тела, скинул его в реку Обь. Происшествие случилось еще в 2001 году, но дело раскрыли только сейчас и направили в суд.
«В одной из квартир дома по улице Менделеева в городе Нижневартовск 22-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 29-летним знакомым, нанес тому множественные удары руками и кассетным магнитофоном в область головы и других частей тела. От полученных травм последний скончался. Испугавшись ответственности за совершенное преступление, мужчина избавился от тела погибшего, сбросив его в реку Обь», — говорится в telegram-канале окружного Следственного комитета.
Дело оставалось не раскрытым более 20 лет, но следователям удалось найти свидетеля происшествия. Сам подсудимый также признался в убийстве.
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