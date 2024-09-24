Автоэксперты объяснили, почему китайские автомобили маскируются в России под новыми брендами

«Известия»: автокомпании Китая продают старые авто под новыми брендами

24 сентября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Китайская компания Geely не хочет потерять сотрудничество с международными проектами из-за того, что продает автомобили в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Автопроизводители из Китая начали маскироваться под новыми брендами на российском рынке. Их целью является снизить репутационные риски из-за продаж в стране, сообщил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Китайская автомобильная компания Geely приняла решение остановить продажи своего кроссовера Tugella в России. Это событие совпало с появлением на российском рынке нового автомобильного бренда Knewstar, который, несмотря на схожесть моделей, поможет Geely избежать возможных международных санкций. «Безусловно, Geely занимает весомую позицию на российском рынке, уверенно обосновавшись среди трех самых популярных иностранных автокомпаний. Тем не менее у компании также есть проекты в других странах, на которыми она не хочет рисковать», — заявил Моржаретто. Его слова передает «Известия». Однако партнер аналитического агентства «Автостат» также отмечает, что Geely активно участвует в крупных международных проектах, включая телекоммуникационные и космические инициативы, такие как сотрудничество с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Компания не желает рисковать этими взаимоотношениями. Ранее Geely Tugella вошла в список по самому повышенному спросу в России среди автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП). Доля продаж машины составила 2,92%. Также в список вошли с такой же долей Solaris HS и Tank 300, при этом продажи GAC GS8 составили 5,68%, а Changan UNI-K — 3,02%, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автопроизводители из Китая начали маскироваться под новыми брендами на российском рынке. Их целью является снизить репутационные риски из-за продаж в стране, сообщил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Китайская автомобильная компания Geely приняла решение остановить продажи своего кроссовера Tugella в России. Это событие совпало с появлением на российском рынке нового автомобильного бренда Knewstar, который, несмотря на схожесть моделей, поможет Geely избежать возможных международных санкций. «Безусловно, Geely занимает весомую позицию на российском рынке, уверенно обосновавшись среди трех самых популярных иностранных автокомпаний. Тем не менее у компании также есть проекты в других странах, на которыми она не хочет рисковать», — заявил Моржаретто. Его слова передает «Известия». Однако партнер аналитического агентства «Автостат» также отмечает, что Geely активно участвует в крупных международных проектах, включая телекоммуникационные и космические инициативы, такие как сотрудничество с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Компания не желает рисковать этими взаимоотношениями. Ранее Geely Tugella вошла в список по самому повышенному спросу в России среди автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП). Доля продаж машины составила 2,92%. Также в список вошли с такой же долей Solaris HS и Tank 300, при этом продажи GAC GS8 составили 5,68%, а Changan UNI-K — 3,02%, передает RT.