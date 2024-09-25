Тюменский учитель поставил мировой рекорд

Учитель истории из Тюменской области поставил мировой рекорд по поднятию гири
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Мужчина 448 раз поднял гирю весом в 60 килограммов
Мужчина 448 раз поднял гирю весом в 60 килограммов Фото:

Учитель истории, который работает в школе поселка Боровский в пригороде Тюмени, поставил мировой рекорд по поднятию гири. Об этом сообщает на своем сайте телеканал «Ямал 1».

«Самый сильный учитель в мире живет в Тюменском районе. Азамат Бектасов преподает историю и обществознание в школе № 1 поселка Боровский. Он 448 раз поднял гирю в 60 кг правой рукой», — сообщает телеканал.

Сообщается также, что рекорд поставлен на всемирных играх кочевников. Соревнования проходят в столице Казахстана Астане.

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Учитель истории, который работает в школе поселка Боровский в пригороде Тюмени, поставил мировой рекорд по поднятию гири. Об этом сообщает на своем сайте телеканал «Ямал 1». «Самый сильный учитель в мире живет в Тюменском районе. Азамат Бектасов преподает историю и обществознание в школе № 1 поселка Боровский. Он 448 раз поднял гирю в 60 кг правой рукой», — сообщает телеканал. Сообщается также, что рекорд поставлен на всемирных играх кочевников. Соревнования проходят в столице Казахстана Астане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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