Тюменский учитель поставил мировой рекорд

Мужчина 448 раз поднял гирю весом в 60 килограммов
Учитель истории, который работает в школе поселка Боровский в пригороде Тюмени, поставил мировой рекорд по поднятию гири. Об этом сообщает на своем сайте телеканал «Ямал 1».
«Самый сильный учитель в мире живет в Тюменском районе. Азамат Бектасов преподает историю и обществознание в школе № 1 поселка Боровский. Он 448 раз поднял гирю в 60 кг правой рукой», — сообщает телеканал.
Сообщается также, что рекорд поставлен на всемирных играх кочевников. Соревнования проходят в столице Казахстана Астане.
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