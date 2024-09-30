Паромы в ЯНАО возобновили работу

Паромы возобновили работу на главное переправе ЯНАО
Все паромы между Салехардом и Лабытнанги возобновили работу. Об этом сообщили в окружном дептранспорта.
«Паромная переправа возобновила свою работу», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. До этого сотрудники ведомства сообщали, что на переправе ходят только два парома.
Ранее редакция URA.RU сообщала, что штормовое предупреждение может стать причиной временной остановки работы переправы. Усиление ветра до 27 метров в секунду метеослужбы прогнозировали на 30 сентября и 1 октября.
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