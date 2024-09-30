В Тюмени пьяный водитель убил автомобилиста, стоящего на светофоре

В Тюмени водитель иномарки погиб после того, как в его автомобиль, стоящий на светофоре, врезалась другая машина, с пьяным человеком за рулем. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона.
«В третьем часу ночи 1 октября на пересечении Обхода Тюмени и проезда Воронинские горки Kia Picanto въехал в стоящий на светофоре Kia Rio. В результате аварии 32-летний водитель „Рио“ с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Предварительно, водитель „Пиканто“ управлял автомобилем в состоянии опьянения. От освидетельствования на алкоголь и наркотики он отказался», — рассказали в ведомстве.
В ДТП также пострадали 31-летний водитель «Пиканто» и 27-летняя пассажирка «Рио». Обстоятельства аварии выясняются.
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