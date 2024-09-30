30 сентября 2024

В Тюмени пьяный водитель убил автомобилиста, стоящего на светофоре

В Тюмени в ДТП на светофоре погиб водитель иномарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Виновник аварии, предварительно, был пьян
Виновник аварии, предварительно, был пьян Фото:

В Тюмени водитель иномарки погиб после того, как в его автомобиль, стоящий на светофоре, врезалась другая машина, с пьяным человеком за рулем. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона.

«В третьем часу ночи 1 октября на пересечении Обхода Тюмени и проезда Воронинские горки Kia Picanto въехал в стоящий на светофоре Kia Rio. В результате аварии 32-летний водитель „Рио“ с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Предварительно, водитель „Пиканто“ управлял автомобилем в состоянии опьянения. От освидетельствования на алкоголь и наркотики он отказался», — рассказали в ведомстве.

В ДТП также пострадали 31-летний водитель «Пиканто» и 27-летняя пассажирка «Рио». Обстоятельства аварии выясняются.

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В Тюмени водитель иномарки погиб после того, как в его автомобиль, стоящий на светофоре, врезалась другая машина, с пьяным человеком за рулем. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона. «В третьем часу ночи 1 октября на пересечении Обхода Тюмени и проезда Воронинские горки Kia Picanto въехал в стоящий на светофоре Kia Rio. В результате аварии 32-летний водитель „Рио“ с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Предварительно, водитель „Пиканто“ управлял автомобилем в состоянии опьянения. От освидетельствования на алкоголь и наркотики он отказался», — рассказали в ведомстве. В ДТП также пострадали 31-летний водитель «Пиканто» и 27-летняя пассажирка «Рио». Обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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