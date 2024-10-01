01 октября 2024

Мэрия Тюмени выставила на аукцион участок под КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Торги проведут 1 ноября
Торги проведут 1 ноября Фото:

Администрация Тюмени на аукцион выставили участок в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября, где проведут комплексное развитие территории (КРТ). Площадь земли составляет 2,22 гектара. Такая информация указана в приказе мэрии.

«Провести аукцион на право заключения договора о КРТ жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, площадью 2,22 га (далее — аукцион). Организатор аукциона: департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени. Начальная цена предмета — 4 059 рублей», — указано в документах.

Торги планируют провести 1 ноября. Задаток для участия в аукционе составляет 20 миллионов рублей. Как ранее писало URA.RU, в микрорайоне разрешается строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки. Реновацию здесь проведут в течение пяти лет.

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Администрация Тюмени на аукцион выставили участок в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября, где проведут комплексное развитие территории (КРТ). Площадь земли составляет 2,22 гектара. Такая информация указана в приказе мэрии. «Провести аукцион на право заключения договора о КРТ жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, площадью 2,22 га (далее — аукцион). Организатор аукциона: департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени. Начальная цена предмета — 4 059 рублей», — указано в документах. Торги планируют провести 1 ноября. Задаток для участия в аукционе составляет 20 миллионов рублей. Как ранее писало URA.RU, в микрорайоне разрешается строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки. Реновацию здесь проведут в течение пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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