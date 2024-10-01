Мэрия Тюмени выставила на аукцион участок под КРТ

Администрация Тюмени на аукцион выставили участок в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября, где проведут комплексное развитие территории (КРТ). Площадь земли составляет 2,22 гектара. Такая информация указана в приказе мэрии.
«Провести аукцион на право заключения договора о КРТ жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, площадью 2,22 га (далее — аукцион). Организатор аукциона: департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени. Начальная цена предмета — 4 059 рублей», — указано в документах.
Торги планируют провести 1 ноября. Задаток для участия в аукционе составляет 20 миллионов рублей. Как ранее писало URA.RU, в микрорайоне разрешается строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки. Реновацию здесь проведут в течение пяти лет.
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