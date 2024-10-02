В Тюмени объявили первую степень опасности из-за загрязнения воздуха

Первая степень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий и вредных веществ в воздухе объявлена в Тюмени с 18:00 2 октября до 06:00 3 октября. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.
«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. С 18:00 2 октября до 06:00 3 октября в Тюмени установлена первая степень опасности», — говорится в сообщении.
Подобное происходит, когда природные явления благоприятствуют тому, чтобы вредные вещества не рассеивались. Это может быть штиль, туман, слабый ветер и прочие. Первая степень опасности является самой легкой, однако и в этот период гражданам рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе. Особенно это касается тех, кто имеет хронические болезни дыхательной системы.
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