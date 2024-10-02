В Тюмени объявили первую степень опасности из-за загрязнения воздуха

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Хроникам лучше находиться в закрытых помещениях
Хроникам лучше находиться в закрытых помещениях Фото:

Первая степень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий и вредных веществ в воздухе объявлена в Тюмени с 18:00 2 октября до 06:00 3 октября. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.

«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. С 18:00 2 октября до 06:00 3 октября в Тюмени установлена первая степень опасности», — говорится в сообщении.

Подобное происходит, когда природные явления благоприятствуют тому, чтобы вредные вещества не рассеивались. Это может быть штиль, туман, слабый ветер и прочие. Первая степень опасности является самой легкой, однако и в этот период гражданам рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе. Особенно это касается тех, кто имеет хронические болезни дыхательной системы.

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Первая степень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий и вредных веществ в воздухе объявлена в Тюмени с 18:00 2 октября до 06:00 3 октября. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. С 18:00 2 октября до 06:00 3 октября в Тюмени установлена первая степень опасности», — говорится в сообщении. Подобное происходит, когда природные явления благоприятствуют тому, чтобы вредные вещества не рассеивались. Это может быть штиль, туман, слабый ветер и прочие. Первая степень опасности является самой легкой, однако и в этот период гражданам рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе. Особенно это касается тех, кто имеет хронические болезни дыхательной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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