Тюменцы оплатили аферистам «поездку в Абхазию». Видео

Двое аферистов убедили тюменцев взять кредит на 350 тысяч рублей
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Тюменцы отдали обвиняемым деньги с кредитных карт
Тюменцы отдали обвиняемым деньги с кредитных карт Фото:

Двое мужчин убедили двоих жителей Тюмени взять кредит на 350 тысяч рублей, чтобы помочь «уехать к родственникам в Абхазию». Об этом сообщает в telegram-канале издание «МВД Медиа».

«Тюменские оперативники по подозрению в мошенничествах задержали двоих молодых людей в возрасте 16 и 22 лет. Злоумышленники находились в регионе проездом и за несколько дней обманули двух местных жителей», — говорится в сообщении.

Известно, что они обратились на улице к жителям Тюмени с жалобой на финансовые трудности и попросили занять им деньги на перелет до Абхазии. Тюменцы оформили кредитные карты и передали деньги просителям. Те пообещали, что вернут долг, но после этого пропали.

Задержанных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям в регионе. Один из обвиняемых заключен под стражу, другой остался под домашним арестом.

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Двое мужчин убедили двоих жителей Тюмени взять кредит на 350 тысяч рублей, чтобы помочь «уехать к родственникам в Абхазию». Об этом сообщает в telegram-канале издание «МВД Медиа». «Тюменские оперативники по подозрению в мошенничествах задержали двоих молодых людей в возрасте 16 и 22 лет. Злоумышленники находились в регионе проездом и за несколько дней обманули двух местных жителей», — говорится в сообщении. Известно, что они обратились на улице к жителям Тюмени с жалобой на финансовые трудности и попросили занять им деньги на перелет до Абхазии. Тюменцы оформили кредитные карты и передали деньги просителям. Те пообещали, что вернут долг, но после этого пропали. Задержанных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям в регионе. Один из обвиняемых заключен под стражу, другой остался под домашним арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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