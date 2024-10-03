Двое мужчин убедили двоих жителей Тюмени взять кредит на 350 тысяч рублей, чтобы помочь «уехать к родственникам в Абхазию». Об этом сообщает в telegram-канале издание «МВД Медиа».
«Тюменские оперативники по подозрению в мошенничествах задержали двоих молодых людей в возрасте 16 и 22 лет. Злоумышленники находились в регионе проездом и за несколько дней обманули двух местных жителей», — говорится в сообщении.
Известно, что они обратились на улице к жителям Тюмени с жалобой на финансовые трудности и попросили занять им деньги на перелет до Абхазии. Тюменцы оформили кредитные карты и передали деньги просителям. Те пообещали, что вернут долг, но после этого пропали.
Задержанных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям в регионе. Один из обвиняемых заключен под стражу, другой остался под домашним арестом.
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