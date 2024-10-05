Курганские БМП-3 уничтожили блиндажи и пулеметные гнезда ВСУ. Видео

06 октября 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

БМП-3 способны поражать цели на расстоянии, сообщили в Минобороны России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипажи БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Экипажи БМП-3 уничтожили пулеметные гнезда, блиндажи и живую силу ВСУ. Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск „Запад“ продолжают противостоять противнику и оказывать поддержку при ведении активных действий российских штурмовых подразделений», — сообщили в telegram-канале министерства. Передовые отряды совместно с воздушной разведкой определяют направление движения сил ВСУ, их огневые точки и укрепления. После этого в работу вступают орудия БМП, которые способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из закрытых позиций. Сообщалось, что БМП-3 помогли штурмовым подразделениям уничтожить блиндажи, окопы и пехоту ВСУ. Российские войска застали противника врасплох. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипажи БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Экипажи БМП-3 уничтожили пулеметные гнезда, блиндажи и живую силу ВСУ. Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск „Запад“ продолжают противостоять противнику и оказывать поддержку при ведении активных действий российских штурмовых подразделений», — сообщили в telegram-канале министерства. Передовые отряды совместно с воздушной разведкой определяют направление движения сил ВСУ, их огневые точки и укрепления. После этого в работу вступают орудия БМП, которые способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из закрытых позиций. Сообщалось, что БМП-3 помогли штурмовым подразделениям уничтожить блиндажи, окопы и пехоту ВСУ. Российские войска застали противника врасплох.