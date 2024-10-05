05 октября 2024

Курганские БМП-3 уничтожили блиндажи и пулеметные гнезда ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
БМП-3 способны поражать цели на расстоянии, сообщили в Минобороны России Фото:
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Экипажи БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Экипажи БМП-3 уничтожили пулеметные гнезда, блиндажи и живую силу ВСУ. Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск „Запад“ продолжают противостоять противнику и оказывать поддержку при ведении активных действий российских штурмовых подразделений», — сообщили в telegram-канале министерства.

Передовые отряды совместно с воздушной разведкой определяют направление движения сил ВСУ, их огневые точки и укрепления. После этого в работу вступают орудия БМП, которые способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из закрытых позиций.

Сообщалось, что БМП-3 помогли штурмовым подразделениям уничтожить блиндажи, окопы и пехоту ВСУ. Российские войска застали противника врасплох.

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Экипажи БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», уничтожили блиндажи, пулеметные гнезда и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Экипажи БМП-3 уничтожили пулеметные гнезда, блиндажи и живую силу ВСУ. Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск „Запад“ продолжают противостоять противнику и оказывать поддержку при ведении активных действий российских штурмовых подразделений», — сообщили в telegram-канале министерства. Передовые отряды совместно с воздушной разведкой определяют направление движения сил ВСУ, их огневые точки и укрепления. После этого в работу вступают орудия БМП, которые способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из закрытых позиций. Сообщалось, что БМП-3 помогли штурмовым подразделениям уничтожить блиндажи, окопы и пехоту ВСУ. Российские войска застали противника врасплох.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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