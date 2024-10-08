Путин получил от Эрдогана дорогой подарок, превышающий допустимые цифры

Ушаков: Эрдоган прислал Путину на день рождения «хороший турецкий подарок»

08 октября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган (справа) поздравил Владимира Путина с днем рождения и прислал тому хороший подарок Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в день рождения президента России Владимира Путина прислал ему подарок. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув, что праздничный сюрприз был «очень хорошим». Презент также оказался дороже, чем обычно. «Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения», — подчеркнул Ушаков в разговоре с РИА Новости. В подробности он не вдавался, но шутливо добавил, что подарок стоит «чуть больше трех тысяч рублей». Именно эта цифра допустима на подарки для госслужащих. Он также рассказал, что президент получил очень теплые поздравления от китайского лидера Си Цзиньпина. Президент РФ Владимир Путин накануне отметил свой 72-й день рождения. До этого в Кремле отмечали, что праздничный день глава государства проведет в работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в день рождения президента России Владимира Путина прислал ему подарок. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув, что праздничный сюрприз был «очень хорошим». Презент также оказался дороже, чем обычно. «Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения», — подчеркнул Ушаков в разговоре с РИА Новости. В подробности он не вдавался, но шутливо добавил, что подарок стоит «чуть больше трех тысяч рублей». Именно эта цифра допустима на подарки для госслужащих. Он также рассказал, что президент получил очень теплые поздравления от китайского лидера Си Цзиньпина. Президент РФ Владимир Путин накануне отметил свой 72-й день рождения. До этого в Кремле отмечали, что праздничный день глава государства проведет в работе.