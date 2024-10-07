07 октября 2024

В Китае поздравили Путина с днем рождения при помощи сотен дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны сформировали портрет Путина в небе
Дроны сформировали портрет Путина в небе Фото:

В честь дня рождения президента России Владимира Путина в китайском городе Гуанчжоу устроили зрелищное шоу с использованием дронов. Кадры мероприятия были опубликованы на YouTube.

БПЛА создали в небе портрет российского лидера. Затем они сформировали фразу на английском языке: «Happy Birthday, Mr. President» («С днем рождения, мистер президент»).

Поздравления Путину выражали и в других странах. Так, в Нигере местные музыканты записали рэп, в котором описывают российского президента как человека, полностью отдающего себя ради своего народа и освещающего путь в будущее. А лидер КНДР Ким Чен Ын написал президенту России письмо, где назвал его «самым дорогим другом».

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В честь дня рождения президента России Владимира Путина в китайском городе Гуанчжоу устроили зрелищное шоу с использованием дронов. Кадры мероприятия были опубликованы на YouTube. БПЛА создали в небе портрет российского лидера. Затем они сформировали фразу на английском языке: «Happy Birthday, Mr. President» («С днем рождения, мистер президент»). Поздравления Путину выражали и в других странах. Так, в Нигере местные музыканты записали рэп, в котором описывают российского президента как человека, полностью отдающего себя ради своего народа и освещающего путь в будущее. А лидер КНДР Ким Чен Ын написал президенту России письмо, где назвал его «самым дорогим другом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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