В Китае поздравили Путина с днем рождения при помощи сотен дронов

В честь дня рождения президента России Владимира Путина в китайском городе Гуанчжоу устроили зрелищное шоу с использованием дронов. Кадры мероприятия были опубликованы на YouTube.
БПЛА создали в небе портрет российского лидера. Затем они сформировали фразу на английском языке: «Happy Birthday, Mr. President» («С днем рождения, мистер президент»).
Поздравления Путину выражали и в других странах. Так, в Нигере местные музыканты записали рэп, в котором описывают российского президента как человека, полностью отдающего себя ради своего народа и освещающего путь в будущее. А лидер КНДР Ким Чен Ын написал президенту России письмо, где назвал его «самым дорогим другом».
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