10 октября 2024

Губернатор Моор провел экскурсию Герману Грефу по тюменскому «Арбату». Видео

Губернатор Моор прогулялся с Германов Грефом по улице Дзержинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Греф посетил Тюмени 10 октября
Греф посетил Тюмени 10 октября Фото:

Александр Моор прогулялся с председателем ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом по пешеходной улице Дзержинского. Об их встрече губернатор рассказал в своем telegram-канале.

«Познакомил Германа Оскаровича с богатой историей первого русского города за Уралом. Рассказал о традициях купечества в Тюмени и о том, что мы делаем в регионе, чтобы привлекать туристов», — сообщил Александр Моор.

Губернатор также отметил, что во время прогулки они с Грефом обсудили крупные проекты, которые реализуются совместно со Сбером в Тюменской области. Так один из таких — сотрудничество со Школой перспективных исследований при ТюмГУ.

Во время прогулки высокопоставленной делегации в Тюмени шел снег. Гостей напоили горячим чаем, настоянным на сибирских травах.

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Александр Моор прогулялся с председателем ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом по пешеходной улице Дзержинского. Об их встрече губернатор рассказал в своем telegram-канале. «Познакомил Германа Оскаровича с богатой историей первого русского города за Уралом. Рассказал о традициях купечества в Тюмени и о том, что мы делаем в регионе, чтобы привлекать туристов», — сообщил Александр Моор. Губернатор также отметил, что во время прогулки они с Грефом обсудили крупные проекты, которые реализуются совместно со Сбером в Тюменской области. Так один из таких — сотрудничество со Школой перспективных исследований при ТюмГУ. Во время прогулки высокопоставленной делегации в Тюмени шел снег. Гостей напоили горячим чаем, настоянным на сибирских травах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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