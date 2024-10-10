Александр Моор прогулялся с председателем ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом по пешеходной улице Дзержинского. Об их встрече губернатор рассказал в своем telegram-канале.
«Познакомил Германа Оскаровича с богатой историей первого русского города за Уралом. Рассказал о традициях купечества в Тюмени и о том, что мы делаем в регионе, чтобы привлекать туристов», — сообщил Александр Моор.
Губернатор также отметил, что во время прогулки они с Грефом обсудили крупные проекты, которые реализуются совместно со Сбером в Тюменской области. Так один из таких — сотрудничество со Школой перспективных исследований при ТюмГУ.
Во время прогулки высокопоставленной делегации в Тюмени шел снег. Гостей напоили горячим чаем, настоянным на сибирских травах.
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