Находившийся при смерти «Советский Шерлок Холмс» Ливанов обрадовал своих родственников

ТАСС: Василий Ливанов находится в сознании и чувствует себя нормально
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Василий Ливанов находится в сознании, заявила невестка актера Фото:
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У актера Василия Ливанова остановилось сердце: что известно о состоянии «советского Шерлока Холмса»

Родственники советского и российского актера Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса, рассказали, что мужчина после госпитализации чувствует себя нормально. В настоящий момент он находится в сознании. Ранее актер находился в коме.

«[Василий Ливанов] находится в сознании, с ним все в порядке», — рассказала журналистам ТАСС невестка актера Екатерина Ливанова. Еще днем этого же дня в больнице Склифосовского сообщали, что Ливанов находится в тяжелом состоянии, передает 360.RU.

Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Сообщалось, что у мужчины останавливалось сердце, однако потом это опровергалось. Далее врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, сообщает RT. Наибольшую популярность Ливанов получил, сыграв советскую версию Шерлока Холмса, однако он известен десятком других, не менее значимых ролей.

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Родственники советского и российского актера Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса, рассказали, что мужчина после госпитализации чувствует себя нормально. В настоящий момент он находится в сознании. Ранее актер находился в коме. «[Василий Ливанов] находится в сознании, с ним все в порядке», — рассказала журналистам ТАСС невестка актера Екатерина Ливанова. Еще днем этого же дня в больнице Склифосовского сообщали, что Ливанов находится в тяжелом состоянии, передает 360.RU. Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Сообщалось, что у мужчины останавливалось сердце, однако потом это опровергалось. Далее врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, сообщает RT. Наибольшую популярность Ливанов получил, сыграв советскую версию Шерлока Холмса, однако он известен десятком других, не менее значимых ролей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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