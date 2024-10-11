Находившийся при смерти «Советский Шерлок Холмс» Ливанов обрадовал своих родственников

Родственники советского и российского актера Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса, рассказали, что мужчина после госпитализации чувствует себя нормально. В настоящий момент он находится в сознании. Ранее актер находился в коме.
«[Василий Ливанов] находится в сознании, с ним все в порядке», — рассказала журналистам ТАСС невестка актера Екатерина Ливанова. Еще днем этого же дня в больнице Склифосовского сообщали, что Ливанов находится в тяжелом состоянии, передает 360.RU.
Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Сообщалось, что у мужчины останавливалось сердце, однако потом это опровергалось. Далее врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, сообщает RT.Наибольшую популярность Ливанов получил, сыграв советскую версию Шерлока Холмса, однако он известен десятком других, не менее значимых ролей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Родственники советского и российского актера Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса, рассказали, что мужчина после госпитализации чувствует себя нормально. В настоящий момент он находится в сознании. Ранее актер находился в коме. «[Василий Ливанов] находится в сознании, с ним все в порядке», — рассказала журналистам ТАСС невестка актера Екатерина Ливанова. Еще днем этого же дня в больнице Склифосовского сообщали, что Ливанов находится в тяжелом состоянии, передает 360.RU. Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Сообщалось, что у мужчины останавливалось сердце, однако потом это опровергалось. Далее врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, сообщает RT. Наибольшую популярность Ливанов получил, сыграв советскую версию Шерлока Холмса, однако он известен десятком других, не менее значимых ролей.