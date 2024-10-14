14 октября 2024

Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Главу банка БКФ обвиняют в попытке дать взятку судьям общей суммой в 1,8 миллиона долларов Фото:

Прокуратура запросила 20 лет лишения свободы для главы банка БКФ Ольги Миримской. Ее обвиняют в попытке дать взятку судьям и следователю.

«Прокурор предложил суду назначить Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также он попросил назначить штраф в размере 500 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Измайловский суд Москвы.

Для экс-следователя СКР Юрия Носова, также обвиняемого по данному делу, прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в 111 миллионов рублей. Миримскую обвиняют в даче взяток и попытке подкупа судей на сумму 1,8 миллиона долларов. Она отрицает свою вину.

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Прокуратура запросила 20 лет лишения свободы для главы банка БКФ Ольги Миримской. Ее обвиняют в попытке дать взятку судьям и следователю. «Прокурор предложил суду назначить Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также он попросил назначить штраф в размере 500 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Измайловский суд Москвы. Для экс-следователя СКР Юрия Носова, также обвиняемого по данному делу, прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в 111 миллионов рублей. Миримскую обвиняют в даче взяток и попытке подкупа судей на сумму 1,8 миллиона долларов. Она отрицает свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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