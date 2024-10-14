Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской

15 октября 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Главу банка БКФ обвиняют в попытке дать взятку судьям общей суммой в 1,8 миллиона долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура запросила 20 лет лишения свободы для главы банка БКФ Ольги Миримской. Ее обвиняют в попытке дать взятку судьям и следователю. «Прокурор предложил суду назначить Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также он попросил назначить штраф в размере 500 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Измайловский суд Москвы. Для экс-следователя СКР Юрия Носова, также обвиняемого по данному делу, прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в 111 миллионов рублей. Миримскую обвиняют в даче взяток и попытке подкупа судей на сумму 1,8 миллиона долларов. Она отрицает свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура запросила 20 лет лишения свободы для главы банка БКФ Ольги Миримской. Ее обвиняют в попытке дать взятку судьям и следователю. «Прокурор предложил суду назначить Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также он попросил назначить штраф в размере 500 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Измайловский суд Москвы. Для экс-следователя СКР Юрия Носова, также обвиняемого по данному делу, прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в 111 миллионов рублей. Миримскую обвиняют в даче взяток и попытке подкупа судей на сумму 1,8 миллиона долларов. Она отрицает свою вину.