15 октября 2024

В тюменских магазинах появились новогодние товары. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые товары начали продавать в крупных ТРЦ
Первые товары начали продавать в крупных ТРЦ Фото:

В магазинах Тюмени постепенно начали появляться новогодние товары — декор, посуда и сувениры. Корреспондент агентства прогулялся по местным ТРЦ и узнал, что заранее можно приобрести к праздникам.

«В магазинах на центральных витринах уже выставлены новогодние товары. Продают посуду, игрушки, фигурки деда Мороза и Снегурочки», — сообщает корреспондент URA.RU.

Он также отмечает, что горожане уже начали совершать первые покупки. По словам продавцов, ближе к праздникам цена на новогоднюю атрибутику вырастет.

Покупатели уже присматриваются к праздничной атрибутике
Покупатели уже присматриваются к праздничной атрибутике
Фото:
Помимо украшений, на прилавках появилась и тематическая посуда
Помимо украшений, на прилавках появилась и тематическая посуда
Фото:

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В магазинах Тюмени постепенно начали появляться новогодние товары — декор, посуда и сувениры. Корреспондент агентства прогулялся по местным ТРЦ и узнал, что заранее можно приобрести к праздникам. «В магазинах на центральных витринах уже выставлены новогодние товары. Продают посуду, игрушки, фигурки деда Мороза и Снегурочки», — сообщает корреспондент URA.RU. Он также отмечает, что горожане уже начали совершать первые покупки. По словам продавцов, ближе к праздникам цена на новогоднюю атрибутику вырастет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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