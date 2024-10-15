Первые товары начали продавать в крупных ТРЦ
В магазинах Тюмени постепенно начали появляться новогодние товары — декор, посуда и сувениры. Корреспондент агентства прогулялся по местным ТРЦ и узнал, что заранее можно приобрести к праздникам.
«В магазинах на центральных витринах уже выставлены новогодние товары. Продают посуду, игрушки, фигурки деда Мороза и Снегурочки», — сообщает корреспондент URA.RU.
Он также отмечает, что горожане уже начали совершать первые покупки. По словам продавцов, ближе к праздникам цена на новогоднюю атрибутику вырастет.
Покупатели уже присматриваются к праздничной атрибутике
Помимо украшений, на прилавках появилась и тематическая посуда
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