15 октября 2024

На трассе из Кургана в Тюмень в ДТП пострадал младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на трассе из Кургана в Тюмень (архивное фото)
ДТП произошло на трассе из Кургана в Тюмень (архивное фото) Фото:

Восьмимесячный ребенок пострадал в результате аварии, случившейся на трассе из Кургана в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«ВАЗ-2114 и „Лада Веста“ столкнулись на 195-м километре автодороги Курган — Тюмень в окрестностях областного центра. По предварительным данным, 30-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди „Лады“. В результате аварии восьмимесячный пассажир автомобиля-нарушителя получил ушибы», — рассказали в ГИБДД.

Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье, он был в автокресле. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Восьмимесячный ребенок пострадал в результате аварии, случившейся на трассе из Кургана в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции. «ВАЗ-2114 и „Лада Веста“ столкнулись на 195-м километре автодороги Курган — Тюмень в окрестностях областного центра. По предварительным данным, 30-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди „Лады“. В результате аварии восьмимесячный пассажир автомобиля-нарушителя получил ушибы», — рассказали в ГИБДД. Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье, он был в автокресле. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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