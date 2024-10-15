ДТП произошло на трассе из Кургана в Тюмень (архивное фото)
Восьмимесячный ребенок пострадал в результате аварии, случившейся на трассе из Кургана в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«ВАЗ-2114 и „Лада Веста“ столкнулись на 195-м километре автодороги Курган — Тюмень в окрестностях областного центра. По предварительным данным, 30-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди „Лады“. В результате аварии восьмимесячный пассажир автомобиля-нарушителя получил ушибы», — рассказали в ГИБДД.
Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье, он был в автокресле. Обстоятельства ДТП выясняются.
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