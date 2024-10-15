Причиной пожара в Перевалово стало короткое замыкание в бойлере
Павильон, в котором продавали шаурму, сгорел в селе Перевалово (Тюменский район). Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона.
«В селе Перевалово произошел пожар в отдельно стоящем павильоне, в котором осуществлялась продажа шаурмы. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали огонь на общей площади в 24 квадратных метра», — рассказали в МЧС.
Причиной пожара стало короткое замыкание в бойлере. Люди в ЧП не пострадали.
Павильон выгорел дотла
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