15 октября 2024

Под Тюменью сгорела шаурмичная. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной пожара в Перевалово стало короткое замыкание в бойлере
Причиной пожара в Перевалово стало короткое замыкание в бойлере Фото:

Павильон, в котором продавали шаурму, сгорел в селе Перевалово (Тюменский район). Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона.

«В селе Перевалово произошел пожар в отдельно стоящем павильоне, в котором осуществлялась продажа шаурмы. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали огонь на общей площади в 24 квадратных метра», — рассказали в МЧС.

Причиной пожара стало короткое замыкание в бойлере. Люди в ЧП не пострадали.

Павильон выгорел дотла
Павильон выгорел дотла
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Павильон, в котором продавали шаурму, сгорел в селе Перевалово (Тюменский район). Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона. «В селе Перевалово произошел пожар в отдельно стоящем павильоне, в котором осуществлялась продажа шаурмы. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали огонь на общей площади в 24 квадратных метра», — рассказали в МЧС. Причиной пожара стало короткое замыкание в бойлере. Люди в ЧП не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...