К складу WB в Питере приехала полиция после сообщения Ким о «подарке» Бакальчука

На склад Wildberries в Шушарах приехала полиция из-за сообщения основательницы компании Татьяны Ким о возможном «подарке» ее бывшего мужа Владислава Бакальчука. Также к складу попытался подъехать фургон маркетплейса OZON.
«К складу Wildberries в Шушарах помимо полицейских машин прибыл и фургон OZON», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что автомобиль но не смог проехать на территорию склада. Очевидцы сообщили, что водитель просто перепутал склады.
Татьяна Ким в видеообращении 16 октября заявила, что Владислав Бакальчук планирует организовать «незаконный пресс-тур» на складе маркетплейса в Шушарах. Она назвала это «подарком» к ее дню рождения и выразила беспокойство о безопасности журналистов, призвав их не посещать объект. Ким напомнила, что незаконное проникновение на частную территорию наказывается по закону.
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