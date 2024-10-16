К складу WB в Питере приехала полиция после сообщения Ким о «подарке» Бакальчука

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У склада Wildberries в Шушарах находится полиция, пишет Mash на Мойке
У склада Wildberries в Шушарах находится полиция, пишет Mash на Мойке Фото:

На склад Wildberries в Шушарах приехала полиция из-за сообщения основательницы компании Татьяны Ким о возможном «подарке» ее бывшего мужа Владислава Бакальчука. Также к складу попытался подъехать фургон маркетплейса OZON.

«К складу Wildberries в Шушарах помимо полицейских машин прибыл и фургон OZON», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что автомобиль но не смог проехать на территорию склада. Очевидцы сообщили, что водитель просто перепутал склады.

Татьяна Ким в видеообращении 16 октября заявила, что Владислав Бакальчук планирует организовать «незаконный пресс-тур» на складе маркетплейса в Шушарах. Она назвала это «подарком» к ее дню рождения и выразила беспокойство о безопасности журналистов, призвав их не посещать объект. Ким напомнила, что незаконное проникновение на частную территорию наказывается по закону.

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На склад Wildberries в Шушарах приехала полиция из-за сообщения основательницы компании Татьяны Ким о возможном «подарке» ее бывшего мужа Владислава Бакальчука. Также к складу попытался подъехать фургон маркетплейса OZON. «К складу Wildberries в Шушарах помимо полицейских машин прибыл и фургон OZON», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что автомобиль но не смог проехать на территорию склада. Очевидцы сообщили, что водитель просто перепутал склады. Татьяна Ким в видеообращении 16 октября заявила, что Владислав Бакальчук планирует организовать «незаконный пресс-тур» на складе маркетплейса в Шушарах. Она назвала это «подарком» к ее дню рождения и выразила беспокойство о безопасности журналистов, призвав их не посещать объект. Ким напомнила, что незаконное проникновение на частную территорию наказывается по закону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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