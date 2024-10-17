Пермяк после беседы с приставами за два часа нашел 300 тысяч для погашения долга

Должник из Пермского края всего за два часа нашел 300 тысяч рублей, чтобы работодатель не узнал о его долгах. Мужчине запретили покидать территорию страны и арестовали счета. На приеме у приставов пермяку пояснили, что ведомство сообщит о долгах работодателю и вычтет сумму из зарплаты — сообщается на сайте ГУ ФССП России по Пермскому краю.
«Единственным решением для должника стало немедленное погашение задолженности. Не долго думая и расставив приоритеты, мужчина получил реквизиты на оплату порядка 300 тысяч рублей и уже через 2 часа принес в отделение судебных приставов квитанции», — пишет ведомство.
Молодой человек недавно достиг совершеннолетия, но уже имел три задолженности по кредитам. После зачисления средств на счет взыскателя исполнительные производства были окончены.
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