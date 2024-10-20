20 октября 2024
19 октября 2024

В Тюмени через оживленную улицу построят подземный переход

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект перехода разработают до конца декабря
Проект перехода разработают до конца декабря Фото:

В Тюмени через улицу Мельникайте в районе Таймырской построят подземный переход. Проект разработают до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее время в рамках исполнения муниципального контракта ведется разработка проектной документации по объекту. Ожидаемый срок завершения разработки проектной документации — 28 декабря 2024 года», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в мэрии.

Однако сроки проведения работ неизвестны. Проектом бюджета на 2025-2027 годы строительство перехода не предусмотрено. 

Ранее URA.RU писало, что на Московском тракте в районе пересечения трассы Р-351 и улицы Сергея Джанбровского появится развязка. Путепровод возведут к ноябрю 2026 года, а стоить он будет 5,7 млрд рублей.

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В Тюмени через улицу Мельникайте в районе Таймырской построят подземный переход. Проект разработают до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время в рамках исполнения муниципального контракта ведется разработка проектной документации по объекту. Ожидаемый срок завершения разработки проектной документации — 28 декабря 2024 года», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в мэрии. Однако сроки проведения работ неизвестны. Проектом бюджета на 2025-2027 годы строительство перехода не предусмотрено.  Ранее URA.RU писало, что на Московском тракте в районе пересечения трассы Р-351 и улицы Сергея Джанбровского появится развязка. Путепровод возведут к ноябрю 2026 года, а стоить он будет 5,7 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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