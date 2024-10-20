В Тюмени через оживленную улицу построят подземный переход

В Тюмени через улицу Мельникайте в районе Таймырской построят подземный переход. Проект разработают до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В настоящее время в рамках исполнения муниципального контракта ведется разработка проектной документации по объекту. Ожидаемый срок завершения разработки проектной документации — 28 декабря 2024 года», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в мэрии.
Однако сроки проведения работ неизвестны. Проектом бюджета на 2025-2027 годы строительство перехода не предусмотрено.
Ранее URA.RU писало, что на Московском тракте в районе пересечения трассы Р-351 и улицы Сергея Джанбровского появится развязка. Путепровод возведут к ноябрю 2026 года, а стоить он будет 5,7 млрд рублей.
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