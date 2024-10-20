Водителей предупредили об опасности на трассе Тюмень — Омск

Видимость на дороге составит 200-500 метров
На трассе Тюмень — Омск 22 октября ожидается туман, видимость на дороге составит 200-500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На а/д Р-402 22 октября ночью местами туман, видимость 200-500 метров», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 21 и 23 октября ожидается снег с дождем и сильный ветер. Порывы ветра местами будут достигать 14 м/с.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!