20 октября 2024

Водителей предупредили об опасности на трассе Тюмень — Омск

© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость на дороге составит 200-500 метров
Видимость на дороге составит 200-500 метров Фото:

На трассе Тюмень — Омск 22 октября ожидается туман, видимость на дороге составит 200-500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На а/д Р-402 22 октября ночью местами туман, видимость 200-500 метров», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 21 и 23 октября ожидается снег с дождем и сильный ветер. Порывы ветра местами будут достигать 14 м/с.

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На трассе Тюмень — Омск 22 октября ожидается туман, видимость на дороге составит 200-500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На а/д Р-402 22 октября ночью местами туман, видимость 200-500 метров», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 21 и 23 октября ожидается снег с дождем и сильный ветер. Порывы ветра местами будут достигать 14 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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