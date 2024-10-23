В подконтрольной новому вице-губернатору ХМАО сфере произошла первая громкая отставка

Тренер хоккейного клуба «Югра» Сергей Решетников отстранен от работы после серии сокрушительных поражений команды. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что эта отставка стала первой в подконтрольной новому вице-губернатору округа Елене Майер спортивной сфере и предрекает кадровые перестановки и в департаменте спорта, и в подведомственных учреждениях.
«В подконтрольной новому вице-губернатору ХМАО Майер сфере начались кадровые чистки. Отстранен от работы тренер хоккейного клуба „Югра“ Решетников. ХК финансируется на средства из бюджета округа, а команда в этом сезоне потерпела серию сокрушительных поражений. Хоккеистам не удалось выиграть даже домашний матч, на который была приглашена Майер в первый день ее работы в Югре. Говорят, тогда Решетников получил „последнее предупреждение“, а решение об отстранении было принято после проигрыша „Челмету“. Грядут перестановки и в депспорта, и в подведах», — отмечает инсайдер.
Информация об отстранении от работы Решетникова опубликована на официальной странице ХК «Югра». Дозвониться до Майер на момент публикации новости не удалось — она не ответила на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Майер начала ревизию в подконтрольных ей департаментах. Ей придется разобраться с проблемным наследством предшественницы — любимого заместителя экс-губернатора Натальи Комаровой Елены Шумаковой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!