ВСУ использовали воздушный шар для удара по РФ: карта СВО на 25 октября

В результате недавних обстрелов, осуществленных ВСУ, российские силы отразили несколько атак, в том числе с использованием беспилотников и воздушного шара. Тем временем российские силы продолжают наступательные действия в районе Селидово и Часов Яра, одновременно вытесняя украинские войска с территории Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации на 25 октября — в материале URA.RU.
Обстрелы ВСУ
Российские силы перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников и один воздушный шар, сообщило Минобороны РФ. За ночь были предотвращены попытки Украины атаковать объекты на территории России. Три дрона сбиты над Азовским морем, три — в Белгородской области, один — в Брянской области, а воздушный шар — над Ростовской областью.
Пострадавшими в результате обстрелов ВСУ оказались жители таких населенных пунктов, как Шебекино, Графовка, Октябрьский и Ясные Зори. Ночью над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом были сбиты несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В селе Вислое, расположенном в Яковлевском районе, в одном из частных домов выбиты окна. Село Ясные Зори подверглось повторной атаке дрона. Также под артиллерийский обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе.
В Курской области в Рыльском районе украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего погиб мирный житель. В Донецке мужчина 1941 года рождения получил ранения средней степени тяжести в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.
Донецкое направление
По информации telegram-канала Wargonzo, российские силы продолжают свое наступление в сторону Богоявленки, куда ВСУ отступили на заранее подготовленные позиции. Обострились действия в Катериновке: ВС РФ продвигаются не только в самой деревне, но и на флангах. В Селидово российские подразделения уверенно закрепились в центре населенного пункта, при этом активно используют средства дальнего поражения.
В Дзержинске продолжается штурм города, российские войска методично захватывают украинские позиции. Западнее Старомайорского сообщили о расширении российской зоны контроля.
Часовоярское направление
В восточной части Часова Яра продолжаются интенсивные бои, и наблюдаются некоторые тактические успехи. Кроме того, ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на флангах.
Курское направление
По информации telegram-канала «Два майора», в Курской области наблюдается активное продвижение ВС РФ в районе населенных пунктов Новоивановка и Плехово. ВСУ предприняли две контратаки: первая — в районе Новоивановки, где силы Украины, состоящие из взвода, поддерживались двумя БМП и одним танком; вторая — с участием украинских подразделений из Русской Конопельки. Обе попытки контратак были успешно отражены, в ходе чего было уничтожено до 22 солдат ВСУ, а также одна ББМ и танк.
Кроме того, в Глушковском районе украинские войска вновь попытались прорваться в направлении населенного пункта Новый Путь. Из района Павловки колонна ВСУ, состоящая из танка и двух ББМ, пересекла границу и открыла огонь по лесополосам у Нового Пути. Однако одна из украинских ББМ была уничтожена с использованием FPV-дронов. Также поступили сообщения о значительных успехах российских военных в районе Дарьино.
Харьковское направление
Ситуация остается стабильной. Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, особенно в зоне многоэтажной застройки. Также зафиксированы успехи в срыве передвижений ВСУ на липцовском направлении.
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