24 октября 2024

Из Тюмени запустят прямые рейсы в Таиланд и на Шри-Ланку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы будут летать раз в десять дней
Рейсы будут летать раз в десять дней Фото:

Из Тюмени с 31 октября запускают прямые рейсы в Таиланд, а с 5 ноября — на Шри-Ланку. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.

«Старт авиасообщения на Пхукет ожидается с 31 октября. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям в 02:25. На Шри-Ланку можно будет улететь с 5 ноября по вторникам и субботам в 23:55», — говорится в сообщении аэропорта.

Полеты будут осуществляться раз в десять дней. Как ранее писало URA.RU, также с 6 ноября из Тюмени запустят прямые рейсы на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте.

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Из Тюмени с 31 октября запускают прямые рейсы в Таиланд, а с 5 ноября — на Шри-Ланку. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. «Старт авиасообщения на Пхукет ожидается с 31 октября. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям в 02:25. На Шри-Ланку можно будет улететь с 5 ноября по вторникам и субботам в 23:55», — говорится в сообщении аэропорта. Полеты будут осуществляться раз в десять дней. Как ранее писало URA.RU, также с 6 ноября из Тюмени запустят прямые рейсы на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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