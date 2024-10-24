Из Тюмени запустят прямые рейсы в Таиланд и на Шри-Ланку

Рейсы будут летать раз в десять дней
Из Тюмени с 31 октября запускают прямые рейсы в Таиланд, а с 5 ноября — на Шри-Ланку. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.
«Старт авиасообщения на Пхукет ожидается с 31 октября. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям в 02:25. На Шри-Ланку можно будет улететь с 5 ноября по вторникам и субботам в 23:55», — говорится в сообщении аэропорта.
Полеты будут осуществляться раз в десять дней. Как ранее писало URA.RU, также с 6 ноября из Тюмени запустят прямые рейсы на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!