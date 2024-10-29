29 октября 2024

Власти рассказали, сколько мигрантов учатся в тюменских школах

В тюменских школах резко снижается количество детей-мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, ребенок с телефоном
По сравнению с прошлым годом, число иностранцев в учреждениях снижается Фото:

В школах Тюменской области учатся более 2,5 тысяч детей-мигрантов. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте образования и науки, по сравнению с прошлым годом, число иностранцев в учреждениях снижается.

«По состоянию на 25 октября, на территории Тюменской области проживают 2 529 несовершеннолетних иностранных граждан, что составляет порядка 1% от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций региона. По сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается незначительное снижение количества обучающихся вышеуказанной категории», — рассказали URA.RU в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что из Тюменской области за пределы РФ в 2024 году выдворили 1 215 мигрантов. Это вдвое превышает показатели прошлого года.

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В школах Тюменской области учатся более 2,5 тысяч детей-мигрантов. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте образования и науки, по сравнению с прошлым годом, число иностранцев в учреждениях снижается. «По состоянию на 25 октября, на территории Тюменской области проживают 2 529 несовершеннолетних иностранных граждан, что составляет порядка 1% от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций региона. По сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается незначительное снижение количества обучающихся вышеуказанной категории», — рассказали URA.RU в департаменте. Ранее URA.RU писало, что из Тюменской области за пределы РФ в 2024 году выдворили 1 215 мигрантов. Это вдвое превышает показатели прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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