В Салехарде построят жилой дом, уволенные ученые в суде: события на Ямале за 29 октября

Новый жилой дом в Салехарде планируют построить на правом берегу Шайтанки, ныне Преображенки
На правом берегу Преображенки (ранее — Шайтанки) построят многоквартирный жилой дом, его стоимость — чуть больше двух с половиной миллиардов рублей. Фонд жилищного строительства ЯНАО ищет подрядчика для выполнения проектных и строительных работ. А уволенные ученые Научного центра изучения Арктики ищут поддержки в суде — они будут доказывать незаконность сокращения штата центра. О том, какие главные события произошли на Ямале 29 октября — в материале URA.RU.
- В Салехарде на правом берегу реки Шайтанки построят многоквартирный жилой дом за 2,517 млрд рублей. В проектировке дома расположено 330 квартир.
- Бывшие сотрудники ямальского Научного центра изучения Арктики (НЦИА) обратились в суд с иском против администрации центра. 31 сотрудник из 73 были сокращены из-за оптимизации.
- А в Ноябрьске (ЯНАО) водитель BMW сбил несовершеннолетнего на улице Высоцкого. Ребенок доставлен в больницу.
- В ЯНАО за год на 37% увеличилось количество вакансий для вахтовиков. Зарплатные предложения для новых работников составили в среднем 157 198 рублей.
- Жителя Лабытнанги (ЯНАО) признали виновным в покушении на убийство и краже, которое произошло летом 2023 года. «В ходе драки, он ножами и напильником, нанес не менее трех колото-резаных ранений в область туловища и лица потерпевшему», — сообщает следком ЯНАО.
- На 87-ом году жизни скончалась старожил рыбного промысла в ЯНАО Молдас Куйбина. «Молдас Григорьевна — самая удачливая рыбачка, ее годовой улов составлял 20 тонн», — описывает Куйбину мэр Салехарда Алексей Титовский.
- В «Ямалкоммунэнерго» объяснили, почему решили банкротить дотационное предприятие в ЯНАО. «Горковское» задолжало «Ямалкоммунэнерго» 6 млн за тепло, электричество и воду.
- Власти ЯНАО рискуют остаться без многомиллионных доходов. Налоги на природные ресурсы принесли Ямалу только треть запланированных доходов.
- На Ямале новоуренгойские хирурги спасли жизнь восьмилетней девочке, которая перенесла инсульт в школе. «Это был первый подобный опыт со столь юной пациенткой, однако операция прошла успешно», — сообщили в пресс-службе департамента.
- Транспортная полиция Сургута (ХМАО) задержала и сняла с движения троих пассажиров поезда Новый Уренгой — Уфа после того, как они нарушили общественный порядок в поезде. При задержании, дебоширы оказались в состоянии алкогольного опьянения.
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