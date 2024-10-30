В Шадринске высадят более 200 пирамидальных тополей. Фото

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В Шадринске заменят сотни аварийных тополей по улице Свердлова
В Шадринске заменят сотни аварийных тополей по улице Свердлова Фото:

В Шадринске высадят более 200 пирамидальных тополей по улице Свердлова. Их высадят взамен аварийных деревьев. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

«Более 200 пирамидальных тополей высадим на Свердлова взамен аварийных. Сегодня новый адрес уже приобрели десятки трехметровых саженцев. Работу будем продолжать», — написал Мокан. Подрядчику необходимо будет следить и ухаживать за растениями, чтобы они прижились.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидируют 130 пирамидальных тополей. Под вырубку попали только те деревья, которые были признаны аварийными.

В Шадринске меняют аварийные тополя на новые деревья
В Шадринске меняют аварийные тополя на новые деревья
Фото:

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В Шадринске высадят более 200 пирамидальных тополей по улице Свердлова. Их высадят взамен аварийных деревьев. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Более 200 пирамидальных тополей высадим на Свердлова взамен аварийных. Сегодня новый адрес уже приобрели десятки трехметровых саженцев. Работу будем продолжать», — написал Мокан. Подрядчику необходимо будет следить и ухаживать за растениями, чтобы они прижились. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидируют 130 пирамидальных тополей. Под вырубку попали только те деревья, которые были признаны аварийными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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