В Шадринске заменят сотни аварийных тополей по улице Свердлова
В Шадринске высадят более 200 пирамидальных тополей по улице Свердлова. Их высадят взамен аварийных деревьев. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.
«Более 200 пирамидальных тополей высадим на Свердлова взамен аварийных. Сегодня новый адрес уже приобрели десятки трехметровых саженцев. Работу будем продолжать», — написал Мокан. Подрядчику необходимо будет следить и ухаживать за растениями, чтобы они прижились.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидируют 130 пирамидальных тополей. Под вырубку попали только те деревья, которые были признаны аварийными.
В Шадринске меняют аварийные тополя на новые деревья
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