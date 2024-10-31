АР: соцсеть Илона Маска не может бороться с фейками о выборах в США

Краудсорсинговая программа проверки фактов Community Notes, запущенная на платформе социальных сетей Илона Маска, столкнулась с трудностями в борьбе с дезинформацией о выборах в США. Об этом сообщило агентство Associated Press. Программа не смогла адекватно отфильтровать ложные утверждения в значительном числе случаев.
«Краудсорсинговая программа проверки фактов X под названием Community Notes не справляется с потоком дезинформации о выборах в США на платформе социальных сетей Илона Маска» — сообщило агентство. Представители Community Notes подчеркнули проблему в своем отчете: точные заметки, предназначенные для коррекции недостоверной информации о выборах, не отображались в 209 из 283 проверенных публикаций.
Дополнительно сообщается, что неверные сообщения о выборах, включая утверждения о том, что президентские выборы 2020 года были фальсифицированы и что системы голосования ненадежны, получают значительно больше внимания. Согласно отчету, такие публикации просматриваются в 13 раз чаще по сравнению с материалами, содержащими проверенную информацию.
В США в 5 ноября пройдут президентские выборы. За место президента будут бороться кандидат от Демократической партии Камала Харрис и бывший американский лидер республиканец Дональд Трамп. Кто лидирует, согласно опросам населения, перед выборами в США — в материале URA.RU.
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