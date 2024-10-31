Умер участник легендарной группы «Крематорий»

У бывшего скрипача "Крематория" Максима Гусельщикова остановилось серцде
Бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Максим Гусельщиков скончался 31 октября. Об этом сообщили в соцсетях группы.
«Ушёл из жизни музыкант и композитор Макс Гусельщиков — скрипач группы с 2008 по 2011 и с 2012 по 2022 годы», — рассказали в группе «Крематория» в соцсети «Вконтакте». По их данным, у бывшего скрипача остановилось сердце.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.