Умер участник легендарной группы «Крематорий»

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У бывшего скрипача "Крематория" Максима Гусельщикова остановилось серцде
У бывшего скрипача "Крематория" Максима Гусельщикова остановилось серцде Фото:

Бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Максим Гусельщиков скончался 31 октября. Об этом сообщили в соцсетях группы.

«Ушёл из жизни музыкант и композитор Макс Гусельщиков — скрипач группы с 2008 по 2011 и с 2012 по 2022 годы», — рассказали в группе «Крематория» в соцсети «Вконтакте». По их данным, у бывшего скрипача остановилось сердце. 

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Бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Максим Гусельщиков скончался 31 октября. Об этом сообщили в соцсетях группы. «Ушёл из жизни музыкант и композитор Макс Гусельщиков — скрипач группы с 2008 по 2011 и с 2012 по 2022 годы», — рассказали в группе «Крематория» в соцсети «Вконтакте». По их данным, у бывшего скрипача остановилось сердце. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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