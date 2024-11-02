В Тюмени в районе Дома Обороны построят крупную школу

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Алексей Орлов в школе № 133 Академического района. Екатеринбург , лестница, школа 133
Учреждение возведут на улице Белинского Фото:

В Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1101 место с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение возведут на улице Белинского.

«Для строительства общеобразовательной школы на 1 101 место с дошкольным отделением на 260 мест по улице Белинского города Тюмени завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. На сегодняшний день в связи с дефицитом областного бюджета средства на его строительство пока не предусмотрены», — сообщили в депаратменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Мыс в районе улиц Кулибина — Ермака — Судоремонтная построят школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Сроки работ пока неизвестны.

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В Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1101 место с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение возведут на улице Белинского. «Для строительства общеобразовательной школы на 1 101 место с дошкольным отделением на 260 мест по улице Белинского города Тюмени завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. На сегодняшний день в связи с дефицитом областного бюджета средства на его строительство пока не предусмотрены», — сообщили в депаратменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Мыс в районе улиц Кулибина — Ермака — Судоремонтная построят школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Сроки работ пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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