В Тюмени в районе Дома Обороны построят крупную школу

02 ноября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Учреждение возведут на улице Белинского Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1101 место с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение возведут на улице Белинского. «Для строительства общеобразовательной школы на 1 101 место с дошкольным отделением на 260 мест по улице Белинского города Тюмени завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. На сегодняшний день в связи с дефицитом областного бюджета средства на его строительство пока не предусмотрены», — сообщили в депаратменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Мыс в районе улиц Кулибина — Ермака — Судоремонтная построят школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Сроки работ пока неизвестны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1101 место с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение возведут на улице Белинского. «Для строительства общеобразовательной школы на 1 101 место с дошкольным отделением на 260 мест по улице Белинского города Тюмени завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. На сегодняшний день в связи с дефицитом областного бюджета средства на его строительство пока не предусмотрены», — сообщили в депаратменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Мыс в районе улиц Кулибина — Ермака — Судоремонтная построят школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Сроки работ пока неизвестны.