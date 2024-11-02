Умерла бабушка Ералаша из «Слова пацана» Лидия Ильина

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Причины смерти актрисы Лидии Ильиной остаются неизвестными
Причины смерти актрисы Лидии Ильиной остаются неизвестными Фото:

Российская актриса театра и кино Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана», умерла на 78 году жизни. Ее не стало 1 ноября. Из-за чего скончалась актриса неизвестно.

«Умерла актриса из сериала „Слово пацана“ Лидия Ильина», — передает издание «Аргументы и факты». Ей было 77 лет на момент смерти.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Она окончила музыкальную школу и Музыкально-театральное училище им. Палантая в Йошкар-Оле, а затем театрально-режиссерский факультет. Кроме актерского мастерства она увлекалась фигурным катанием, лыжами и игрой на трех инструментах: баяне, аккордеоне и фортепиано.

За время своей актерской деятельности Ильина приняла участие в 66 проектах. Среди самых известных телесериалов, где она исполнила роли, можно выделить «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры» и «Интерны».

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Российская актриса театра и кино Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана», умерла на 78 году жизни. Ее не стало 1 ноября. Из-за чего скончалась актриса неизвестно. «Умерла актриса из сериала „Слово пацана“ Лидия Ильина», — передает издание «Аргументы и факты». Ей было 77 лет на момент смерти. Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Она окончила музыкальную школу и Музыкально-театральное училище им. Палантая в Йошкар-Оле, а затем театрально-режиссерский факультет. Кроме актерского мастерства она увлекалась фигурным катанием, лыжами и игрой на трех инструментах: баяне, аккордеоне и фортепиано. За время своей актерской деятельности Ильина приняла участие в 66 проектах. Среди самых известных телесериалов, где она исполнила роли, можно выделить «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры» и «Интерны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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