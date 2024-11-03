«Руспродсоюз»: средняя цена сливочного масла выросла на 5% за октябрь

Средняя цена сливочного масла в России выросла на 5,1% за октябрь. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
«В начале октября средняя розничная цена сливочного масла составляла 1 021,9 рубля за килограмм. На данный момент цена находится на уровне 1 074,2 рубля за килограмм, то есть плюс 5,1% к началу месяца», — рассказал Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС.
По его словам, причиной роста цен стало подорожание себестоимости производства. Леонов отметил, что сырье за август подорожало на 20%, а логистика — на 30-35%. Также зампред правления «Руспродсоюза» отметил, что на стоимость масла оказали влияние повышение ключевой ставки, инфляция и еще ряд причин, в том числе затраты на оплату труда и закупку и обслуживание оборудования.
Ранее о росте себестоимости производства масла рассказали в организации «Союзмолоко». По ее данным, масло подорожало на 70% с начала 2023 года.
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