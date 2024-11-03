Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Власти в России не считают целесообразным устанавливать предельные розничные цены или наценки на продукты питания. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Этой же позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России.
«Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров», — сообщил Дмитрий Востриков, его слова передает «Интерфакс». По его данным, при снижении цен для особо нуждающихся не потребуется вмешательство государства и выделение финансов. При этом покупатель получит снижение цен, а производство будет развиваться, подчеркнул директор «Руспродсоюза».
Из протокола совещания правительства РФ, которое состоялась на прошедшей неделе и затрагивало вопросы цен на продукты, следует, что такой же позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России, отметили в издании. Ведомства намерены организовывать расширение перечня товаров, цены на которые будут регулировать магазины. Таким образом они повысят доступность для малоимущих граждан.
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