Пермяк после охоты рискует оказаться в колонии на два года

Мужчина незаконно добыл лося
Жителю Пермского края грозит до двух лет лишения свободы за охоту на лося. Он добыл животное незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Житель Бардымского округа отправился на охоту без лицензии. Он добыл лося, чем причинил Минприроды ущерб в 240 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело», — уточнили в прокуратуре.
Сейчас расследование в отношении пермяка завершено, дело передано на рассмотрение в суд. Максимальное наказание за незаконную охоту достигает двух лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!