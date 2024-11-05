05 ноября 2024

Пермяк после охоты рискует оказаться в колонии на два года

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Мужчина незаконно добыл лося
Мужчина незаконно добыл лося Фото:

Жителю Пермского края грозит до двух лет лишения свободы за охоту на лося. Он добыл животное незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Житель Бардымского округа отправился на охоту без лицензии. Он добыл лося, чем причинил Минприроды ущерб в 240 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело», — уточнили в прокуратуре.

Сейчас расследование в отношении пермяка завершено, дело передано на рассмотрение в суд. Максимальное наказание за незаконную охоту достигает двух лет лишения свободы.

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Жителю Пермского края грозит до двух лет лишения свободы за охоту на лося. Он добыл животное незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Житель Бардымского округа отправился на охоту без лицензии. Он добыл лося, чем причинил Минприроды ущерб в 240 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело», — уточнили в прокуратуре. Сейчас расследование в отношении пермяка завершено, дело передано на рассмотрение в суд. Максимальное наказание за незаконную охоту достигает двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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