На переправе Салехард-Лабытнанги открыли частные перевозки

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Из Салехарда в Лабытнанги можно уехать на частном катере
Из Салехарда в Лабытнанги можно уехать на частном катере Фото:

На переправе Салехард-Лабытнанги запущено досрочное движение частных судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в соцсетях.

«Частники возят целый день, в часов 8 точно начинают», — написали в комментариях под анонимным постом в группе VK «Лабытнанги info». В нем спросили время отправления первого катера на воздушной подушке из Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября завершились паромные перевозки между Салехардом и Лабытнанги. На маршрут будут запущены два рейсовых катера на воздушной подушке, которые будут курсировать с 6:45 до 23:00 по установленному расписанию.

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На переправе Салехард-Лабытнанги запущено досрочное движение частных судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в соцсетях. «Частники возят целый день, в часов 8 точно начинают», — написали в комментариях под анонимным постом в группе VK «Лабытнанги info». В нем спросили время отправления первого катера на воздушной подушке из Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября завершились паромные перевозки между Салехардом и Лабытнанги. На маршрут будут запущены два рейсовых катера на воздушной подушке, которые будут курсировать с 6:45 до 23:00 по установленному расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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