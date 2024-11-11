Из Салехарда в Лабытнанги можно уехать на частном катере
На переправе Салехард-Лабытнанги запущено досрочное движение частных судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в соцсетях.
«Частники возят целый день, в часов 8 точно начинают», — написали в комментариях под анонимным постом в группе VK «Лабытнанги info». В нем спросили время отправления первого катера на воздушной подушке из Салехарда.
Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября завершились паромные перевозки между Салехардом и Лабытнанги. На маршрут будут запущены два рейсовых катера на воздушной подушке, которые будут курсировать с 6:45 до 23:00 по установленному расписанию.
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