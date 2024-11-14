14 ноября 2024

В Перми открылась выставка портретов древнеегипетских фараонов. Фото

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Египет - одна из главных тем художника Михаила Потапова (архивное фото)
Египет - одна из главных тем художника Михаила Потапова (архивное фото) Фото:

Выставка иконописца и египтолога Михаила Потапова открылась в галерее «Пермский период». Здесь представлены более 50 работ художника — портретов фараонов, а также иконописи.

«Открывается выставка подлинных картин известного художника-иконописца, египтолога и писателя Михаила Потапова „Странствие через века“ из фондов музея-квартиры художника в Соликамске. Экспозиция включает более 50-и живописных и графических работ художника из цикла „Эхнатониана“, в который входят великолепные портреты фараона Эхнатона, Нефертити, членов их семьи, а также фаюмские портреты, иконописные работы мастера», — сообщает министерство культуры Пермского края.

Работы Потапова хранятся в Соликамском краеведческом музее, в Александрийской библиотеке в Египте, в частных коллекциях Англии, Швейцарии, Польши, Америки и Китая. Выставка в галерее «Пермский период» будет открыта до 14 декабря.

Работы художника Михаила Потапова уже ждут зрителей
Работы художника Михаила Потапова уже ждут зрителей
Фото:

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Выставка иконописца и египтолога Михаила Потапова открылась в галерее «Пермский период». Здесь представлены более 50 работ художника — портретов фараонов, а также иконописи. «Открывается выставка подлинных картин известного художника-иконописца, египтолога и писателя Михаила Потапова „Странствие через века“ из фондов музея-квартиры художника в Соликамске. Экспозиция включает более 50-и живописных и графических работ художника из цикла „Эхнатониана“, в который входят великолепные портреты фараона Эхнатона, Нефертити, членов их семьи, а также фаюмские портреты, иконописные работы мастера», — сообщает министерство культуры Пермского края. Работы Потапова хранятся в Соликамском краеведческом музее, в Александрийской библиотеке в Египте, в частных коллекциях Англии, Швейцарии, Польши, Америки и Китая. Выставка в галерее «Пермский период» будет открыта до 14 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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