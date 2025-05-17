Авария произошла на пересечении Компроса и улицы Луначарского
В Перми иномарка въехала в автомобиль скорой помощи. Дорожный инцидент произошел в ночь на 18 мая, объяснила URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, при проезде перекрестка водитель (1969 года рождения) „Газели“ допустил столкновение с автомобилем Skoda Superb под управлением водителя 1993 года рождения. После удара иномарка врезалась в металлическую опору освещения», — рассказали полицейские.
В результате ДТП никто не пострадал. Все подробности аварии устанавливаются, проводится проверка.
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