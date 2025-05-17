17 мая 2025

Иномарка врезалась в машину скорой помощи в центре Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на пересечении Компроса и улицы Луначарского
Авария произошла на пересечении Компроса и улицы Луначарского Фото:

В Перми иномарка въехала в автомобиль скорой помощи. Дорожный инцидент произошел в ночь на 18 мая, объяснила URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, при проезде перекрестка водитель (1969 года рождения) „Газели“ допустил столкновение с автомобилем Skoda Superb под управлением водителя 1993 года рождения. После удара иномарка врезалась в металлическую опору освещения», — рассказали полицейские.

В результате ДТП никто не пострадал. Все подробности аварии устанавливаются, проводится проверка.

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В Перми иномарка въехала в автомобиль скорой помощи. Дорожный инцидент произошел в ночь на 18 мая, объяснила URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону. «По предварительным данным, при проезде перекрестка водитель (1969 года рождения) „Газели“ допустил столкновение с автомобилем Skoda Superb под управлением водителя 1993 года рождения. После удара иномарка врезалась в металлическую опору освещения», — рассказали полицейские. В результате ДТП никто не пострадал. Все подробности аварии устанавливаются, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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