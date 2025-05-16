Деревянное кружево Прикамья: выставка «Узорочье» открылась в музее «Хохловка»

От крестьянской утвари до домовой резьбы: в Никольского соляном амбаре музея «Хохловка» теперь можно увидеть обе части проекта «По сусекам» — выставки «КЛАДовая» (0+) и новое «Узорочье» (0+) с деревянными украшениями. Экспонаты можно увидеть до августа 2026 года, передает корреспондент URA.RU.
«В архитектурно-этнографическом музее „Хохловка“ открылась новая выставка — „Узорочье“ — коллекция наличников и резных украшений с домов с центральных улиц Перми. Рядом с каждым экспонатом — фото и адрес дома, откуда он был спасен перед сносом в 60–90-е годы. Многие наличники — с домов, которые еще помнят пермяки. Экспонаты размещены в Никольском соляном амбаре, где располагается первая часть проекта „По сусекам“ — выставка „Кладовая“ — традиционная деревенская утварь: прялки, короба, ткацкие станки и другие предметы быта», — рассказал корреспондент URA.RU.
Экспонаты выставки — не просто украшения. Их узоры и формы отражают народные верования, обережные символы и ремесленные традиции прошлого. Посетители смогут не только рассмотреть детали резьбы, но и узнать историю домов, с которых эти элементы были сняты. На выставке представлены фотографии зданий, их адреса и заметки из полевых дневников Эмилии Андерсон — исследовательницы домовой резьбы, работавшей в Пермском краеведческом музее.
Ранее в Перми также открылась выставка «Почва» в рамках проекта «Победа. Память. Время», где через произведения искусства авторы осмысливают исторические события последних 80 лет и показывают связь поколений. Оба проекта объединяет стремление сохранить культурное наследие и рассказать о традициях и памяти через предметы быта, архитектурные детали и художественные образы.
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