Пермская гостиница с крупнейшим номерным фондом сохранила лидерство по выручке

Гостиница «Урал» вновь стала самым прибыльным отелем Перми, сохранив лидерство по объему выручки среди всех городских гостиниц. По итогу прошлого года ООО «Пермтурист» (управляющая компания гостиницы) заработало 420 млн рублей, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Выручка ООО „Пермтурист“ в 2024 году — 420 млн рублей (годом ранее было 373 млн)», — написано в опубликованных отчетах компании. Это самый высокий показатель среди всех городских отелей. Гостиница «Урал» возглавляла топ самых прибыльных отраслевых учреждений и годом ранее.
Второе место по объему выручки среди пермских отелей заняло ООО «Лотос» (гостиница «Турист»), входящее в сеть Amaks. По итогам 2024 года доход компании составил 242 млн рублей (в 2023 году — 168 млн). Третью строчку рейтинга заняла компания ООО «Гамма», управляющая отелем Holiday Inn, с выручкой в 240 млн рублей против 252 млн годом ранее. В топе-5 самых прибыльных — ООО «Либерти» (отель «Габриэль») с 18 млн рублей, а также ООО «Сити Стар», чей показатель прибыли составил 15 млн.
URA.RU ранее рассказывало про ООО «Нью Стар», управляющее одноименным отелем в центре города. Компания за прошлый год получила выручку в 150 млн. При этом завершила год с убытком в почти 25 млн рублей.
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