В Лысьве (Пермский край) произошло возгорание пауэрбанка во время зарядки в жилом доме на улице Шмидта. Устройство, оставленное без присмотра, вспыхнуло в закрытой комнате, но огонь затух самостоятельно до приезда спасателей. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России.
«В субботу, 17 мая, на улице Шмидта в Лысьве загорелся пауэрбанк, оставленный на зарядке. Возгорание произошло в закрытой комнате, однако огонь самостоятельно затух до прибытия спасателей. В момент происшествия в квартире никого не было, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при зарядке электронных устройств. Специалисты рекомендуют не оставлять без присмотра на зарядке power bank, телефоны, электросамокаты и другую технику. Особенно опасно заряжать устройства ночью или размещать их под подушкой. После достижения 100% уровня заряда устройство следует отключать от сети.
Ранее URA.RU рассказывало, что портативная зарядка воспламенилась в рюкзаке школьника, когда он был на учебе. В результате инцидента пострадали тетради и учебные пособия подростка. Сам он не получил никаких травм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!