16 мая 2025

В Лысьве вспыхнул пауэрбанк во время зарядки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты МЧС рекомендуют не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи
Специалисты МЧС рекомендуют не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи Фото:

В Лысьве (Пермский край) произошло возгорание пауэрбанка во время зарядки в жилом доме на улице Шмидта. Устройство, оставленное без присмотра, вспыхнуло в закрытой комнате, но огонь затух самостоятельно до приезда спасателей. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России. 

«В субботу, 17 мая, на улице Шмидта в Лысьве загорелся пауэрбанк, оставленный на зарядке. Возгорание произошло в закрытой комнате, однако огонь самостоятельно затух до прибытия спасателей. В момент происшествия в квартире никого не было, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при зарядке электронных устройств. Специалисты рекомендуют не оставлять без присмотра на зарядке power bank, телефоны, электросамокаты и другую технику. Особенно опасно заряжать устройства ночью или размещать их под подушкой. После достижения 100% уровня заряда устройство следует отключать от сети.

Ранее URA.RU рассказывало, что портативная зарядка воспламенилась в рюкзаке школьника, когда он был на учебе. В результате инцидента пострадали тетради и учебные пособия подростка. Сам он не получил никаких травм.

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В Лысьве (Пермский край) произошло возгорание пауэрбанка во время зарядки в жилом доме на улице Шмидта. Устройство, оставленное без присмотра, вспыхнуло в закрытой комнате, но огонь затух самостоятельно до приезда спасателей. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России.  «В субботу, 17 мая, на улице Шмидта в Лысьве загорелся пауэрбанк, оставленный на зарядке. Возгорание произошло в закрытой комнате, однако огонь самостоятельно затух до прибытия спасателей. В момент происшествия в квартире никого не было, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при зарядке электронных устройств. Специалисты рекомендуют не оставлять без присмотра на зарядке power bank, телефоны, электросамокаты и другую технику. Особенно опасно заряжать устройства ночью или размещать их под подушкой. После достижения 100% уровня заряда устройство следует отключать от сети. Ранее URA.RU рассказывало, что портативная зарядка воспламенилась в рюкзаке школьника, когда он был на учебе. В результате инцидента пострадали тетради и учебные пособия подростка. Сам он не получил никаких травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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