17 мая 2025
16 мая 2025

Пермские специалисты МЧС спасли шесть человек из пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту вызова направлены силы в количестве 14 человек личного состава и четырех единиц техники
К месту вызова направлены силы в количестве 14 человек личного состава и четырех единиц техники Фото:

В Березниках (Пермский край) произошло горение в квартире на втором этаже жилого дома. Сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале.

"По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Пожарные при помощи спасустройтв вывели шесть человек на свежий воздух. К сожалению, на пожаре имеется травмированный", — сказано в сообщении.

Сообщается, что на месте работали 14 сотрудников и четыре единицы спецтехники. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули семь человек. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В настоящее время организована проверка.

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В Березниках (Пермский край) произошло горение в квартире на втором этаже жилого дома. Сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале. "По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Пожарные при помощи спасустройтв вывели шесть человек на свежий воздух. К сожалению, на пожаре имеется травмированный", — сказано в сообщении. Сообщается, что на месте работали 14 сотрудников и четыре единицы спецтехники. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули семь человек. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В настоящее время организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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