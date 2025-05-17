Пермские специалисты МЧС спасли шесть человек из пожара

В Березниках (Пермский край) произошло горение в квартире на втором этаже жилого дома. Сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале.
"По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Пожарные при помощи спасустройтв вывели шесть человек на свежий воздух. К сожалению, на пожаре имеется травмированный", — сказано в сообщении.
Сообщается, что на месте работали 14 сотрудников и четыре единицы спецтехники. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули семь человек. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В настоящее время организована проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!