В Доме-музее имени Славянова в Перми организована одна из самых необычных площадок «Ночи музеев — 2025»: гости пробуют себя в роли сварщиков, изучают металл под микроскопом и уносят домой стальные сувениры, сделанные своими руками. На улице работают три вида сварки, а внутри музея — пять площадок контроля качества швов, включая рентген и ультразвук. Подробности передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня вечером на площадке перед Домом-музеем имени Славянова кипела работа: гости „Ночи музеев“ пробовали силы в лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической сварке. Гости имели возможность ознакомиться со старыми сварочными агрегатами. Допускались дети старше шести лет к сварке, соблюдались меры предосторожности. Под руководством инженеров они создавали сувениры — стальные танки, самолеты и боевые машины „Катюши“. Люди довольны своими творениями. Сразу после сварки они могли рассмотреть микроструктуру сварочных швов и металла в целом. Очень интересно», — рассказал корреспондент URA.RU.
Ранее в министерстве культуры Пермского края сообщали, что в рамках акции «Ночь музеев», которая прошла 17 мая, в доме-музее Славянова планировались мастер-классы по разным видам сварки и изготовлению металлических сувениров. Такие интерактивные программы проводятся ежегодно, чтобы познакомить посетителей с профессиями и технологиями, связанными с историей промышленности региона.
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