Кузнец из Кунгура (Пермский край) Антон Киряков закончил ковать «Железный трон» из популярного сериала «Игра престолов». По словам мастера, впереди — процесс чистки и покрытия лаком.
«Осталось часов шесть труда по сборке. Далее — пескоструй и под лак. Эта одна из самых длительных и трудоемких моих работ», — пост Антона Кирякова был выложен на его странице в соцсети «ВКонтакте» днем 16 мая.
Кузнец приступил к созданию скульптуры в 2023 году. Чтобы выковать один меч у Кирякова в среднем уходило по 3-4 часа. Каждый из них — уникален. По словам автора, трон будет установлен в Кунгуре как элемент квеста, чтобы стать новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!