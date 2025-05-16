16 мая 2025

Кузнец из Кунгура завершил создание «Железного трона» из «Игры престолов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На работу ушел не один год
На работу ушел не один год Фото:

Кузнец из Кунгура (Пермский край) Антон Киряков закончил ковать «Железный трон» из популярного сериала «Игра престолов». По словам мастера, впереди — процесс чистки и покрытия лаком.

«Осталось часов шесть труда по сборке. Далее — пескоструй и под лак. Эта одна из самых длительных и трудоемких моих работ», — пост Антона Кирякова был выложен на его странице в соцсети «ВКонтакте» днем 16 мая.

Кузнец приступил к созданию скульптуры в 2023 году. Чтобы выковать один меч у Кирякова в среднем уходило по 3-4 часа. Каждый из них уникален. По словам автора, трон будет установлен в Кунгуре как элемент квеста, чтобы стать новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.

Антон Киряков трудился над созданием трона более двух лет
Антон Киряков трудился над созданием трона более двух лет
Фото:

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Кузнец из Кунгура (Пермский край) Антон Киряков закончил ковать «Железный трон» из популярного сериала «Игра престолов». По словам мастера, впереди — процесс чистки и покрытия лаком. «Осталось часов шесть труда по сборке. Далее — пескоструй и под лак. Эта одна из самых длительных и трудоемких моих работ», — пост Антона Кирякова был выложен на его странице в соцсети «ВКонтакте» днем 16 мая. Кузнец приступил к созданию скульптуры в 2023 году. Чтобы выковать один меч у Кирякова в среднем уходило по 3-4 часа. Каждый из них — уникален. По словам автора, трон будет установлен в Кунгуре как элемент квеста, чтобы стать новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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