Юной медведице Парме из пермского зоопарка исполнилось полгода. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Нашей белой медведице Парме, имя которой выбирали всем Пермским краем, исполнилось целых шесть месяцев. Как быстро летит время! Растет малышка не по дням, а по часам», — указано в telegram-канале зоопарка.
По словам специалистов, характер у молодого животного еще формируется. Больше всего Парма любит купаться и играть. Любимой едой на данный момент остается — молоко матери. Из мяса и рыбы она предпочитает крольчатину, сельдь и горбушу.
URA.RU уже рассказывало, что медведица родилась зимой. Имя ей выбрали в марте, проведя открытое голосование среди жителей Прикамья. Позже Парму записали в «школу хищников». Там зверь учится развивать свои природные навыки и борется со скукой.
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