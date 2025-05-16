16 мая 2025

Белой медведице Парме из пермского зоопарка исполнилось шесть месяцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Животное еще только осваивается в роли хищника (архивное фото)
Животное еще только осваивается в роли хищника (архивное фото) Фото:

Юной медведице Парме из пермского зоопарка исполнилось полгода. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Нашей белой медведице Парме, имя которой выбирали всем Пермским краем, исполнилось целых шесть месяцев. Как быстро летит время! Растет малышка не по дням, а по часам», — указано в telegram-канале зоопарка.

По словам специалистов, характер у молодого животного еще формируется. Больше всего Парма любит купаться и играть. Любимой едой на данный момент остается — молоко матери. Из мяса и рыбы она предпочитает крольчатину, сельдь и горбушу.

URA.RU уже рассказывало, что медведица родилась зимой. Имя ей выбрали в марте, проведя открытое голосование среди жителей Прикамья. Позже Парму записали в «школу хищников». Там зверь учится развивать свои природные навыки и борется со скукой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юной медведице Парме из пермского зоопарка исполнилось полгода. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. «Нашей белой медведице Парме, имя которой выбирали всем Пермским краем, исполнилось целых шесть месяцев. Как быстро летит время! Растет малышка не по дням, а по часам», — указано в telegram-канале зоопарка. По словам специалистов, характер у молодого животного еще формируется. Больше всего Парма любит купаться и играть. Любимой едой на данный момент остается — молоко матери. Из мяса и рыбы она предпочитает крольчатину, сельдь и горбушу. URA.RU уже рассказывало, что медведица родилась зимой. Имя ей выбрали в марте, проведя открытое голосование среди жителей Прикамья. Позже Парму записали в «школу хищников». Там зверь учится развивать свои природные навыки и борется со скукой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...