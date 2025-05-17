17 мая 2025
16 мая 2025

В Перми удалось сократить дефицит водителей автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми уменьшился дефицит водителей автобусов
В Перми уменьшился дефицит водителей автобусов Фото:

В Перми удалось сократить дефицит водителей автобусов. Об этом сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании консультативного совета по транспортному обслуживанию горожан.

«В прошлом году нехватка водителей оценивалась в 25% от потребности. Благодаря внедрению автобусов особо большого класса нам удалось снизить потребность в водителях на 108 человек в течение года», — рассказал Путин, передает РБК Пермь. По его словам, в результате принятых мер ситуация с обеспеченностью водителями заметно улучшилась.

Отмечается, что дефицит персонала сильнее всего отражался на маршрутах, проходящих через отдаленные районы города. Из-за нехватки кадров интервалы движения там были значительно увеличены. 

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В Перми удалось сократить дефицит водителей автобусов. Об этом сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании консультативного совета по транспортному обслуживанию горожан. «В прошлом году нехватка водителей оценивалась в 25% от потребности. Благодаря внедрению автобусов особо большого класса нам удалось снизить потребность в водителях на 108 человек в течение года», — рассказал Путин, передает РБК Пермь. По его словам, в результате принятых мер ситуация с обеспеченностью водителями заметно улучшилась. Отмечается, что дефицит персонала сильнее всего отражался на маршрутах, проходящих через отдаленные районы города. Из-за нехватки кадров интервалы движения там были значительно увеличены. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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