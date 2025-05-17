В Перми удалось сократить дефицит водителей автобусов. Об этом сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании консультативного совета по транспортному обслуживанию горожан.
«В прошлом году нехватка водителей оценивалась в 25% от потребности. Благодаря внедрению автобусов особо большого класса нам удалось снизить потребность в водителях на 108 человек в течение года», — рассказал Путин, передает РБК Пермь. По его словам, в результате принятых мер ситуация с обеспеченностью водителями заметно улучшилась.
Отмечается, что дефицит персонала сильнее всего отражался на маршрутах, проходящих через отдаленные районы города. Из-за нехватки кадров интервалы движения там были значительно увеличены.
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