Пермские кинотеатры вернули часть зрителей за счет снижения цен на билеты

Кинотеатры Перми весной прошлого года существенно снизили стоимость билетов, что вернуло часть аудитории к просмотрам. Город вошел в пятерку лидеров страны с самыми доступными ценами, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
«Средняя цена билетов в кино по итогам четырех месяцев составила 431 рубль. В январе-феврале этот показатель был на уровне 462 рублей. Корректировка стоимости помогла отрасли частично восстановить посещаемость», — указано в опубликованном исследовании.
Эксперты отмечают, что в апреле численность зрителей сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале декады 2025-го это снижение составляло 23%. По мнению аналитиков, тенденция обусловлена малым числом крупных релизов в прокате, способных заинтересовать широкую аудиторию. Кроме того, одной из причин называют сохранившиеся высокие цены на билеты даже с учетом снижения их стоимости.
URA.RU уже писало, что в марте 2025 года билеты в кино в Перми в среднем стоили 310 рублей. Прикамская столица заняла четвертое место среди городов-миллионников с самыми дорогими ценами на кинотеатры в России.
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