17 мая 2025

Пермские кинотеатры вернули часть зрителей за счет снижения цен на билеты

© Служба новостей «URA.RU»
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По оценке аналитиков, доковидные показатели пока остаются недостижимыми
По оценке аналитиков, доковидные показатели пока остаются недостижимыми Фото:

Кинотеатры Перми весной прошлого года существенно снизили стоимость билетов, что вернуло часть аудитории к просмотрам. Город вошел в пятерку лидеров страны с самыми доступными ценами, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

«Средняя цена билетов в кино по итогам четырех месяцев составила 431 рубль. В январе-феврале этот показатель был на уровне 462 рублей. Корректировка стоимости помогла отрасли частично восстановить посещаемость», — указано в опубликованном исследовании. 

Эксперты отмечают, что в апреле численность зрителей сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале декады 2025-го это снижение составляло 23%. По мнению аналитиков, тенденция обусловлена малым числом крупных релизов в прокате, способных заинтересовать широкую аудиторию. Кроме того, одной из причин называют сохранившиеся высокие цены на билеты даже с учетом снижения их стоимости.

URA.RU уже писало, что в марте 2025 года билеты в кино в Перми в среднем стоили 310 рублей. Прикамская столица заняла четвертое место среди городов-миллионников с самыми дорогими ценами на кинотеатры в России.

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Кинотеатры Перми весной прошлого года существенно снизили стоимость билетов, что вернуло часть аудитории к просмотрам. Город вошел в пятерку лидеров страны с самыми доступными ценами, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). «Средняя цена билетов в кино по итогам четырех месяцев составила 431 рубль. В январе-феврале этот показатель был на уровне 462 рублей. Корректировка стоимости помогла отрасли частично восстановить посещаемость», — указано в опубликованном исследовании.  Эксперты отмечают, что в апреле численность зрителей сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале декады 2025-го это снижение составляло 23%. По мнению аналитиков, тенденция обусловлена малым числом крупных релизов в прокате, способных заинтересовать широкую аудиторию. Кроме того, одной из причин называют сохранившиеся высокие цены на билеты даже с учетом снижения их стоимости. URA.RU уже писало, что в марте 2025 года билеты в кино в Перми в среднем стоили 310 рублей. Прикамская столица заняла четвертое место среди городов-миллионников с самыми дорогими ценами на кинотеатры в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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